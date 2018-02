Macron y Rihanna lideran conferencia para financiar la educación en el mundo

La comunidad internacional se comprometió este viernes en Dakar a dar un nuevo impulso a la ayuda para facilitar en acceso de los niños a la educación, especialmente en África, un gesto que saludó la cantante Rihanna.

El Global Partnership for Education (GPE) reunió a varios jefes de Estado africanos, gobiernos y al sector privado en un encuentro copresidido por Francia y Senegal, y espera recaudar 3.100 millones de dólares (2.500 millones de euros) en los tres próximos años para proveer educación a 870 millones de niños en todo el mundo que no van a la escuela.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció un alza del compromiso de su país en este programa hasta los 200 millones de euros (250 millones de dólares), frente a los 17 millones del periodo 2014-2017.

Es casi la misma cantidad que le había reclamado Rihanna, embajadora del GPE.

Merci @emmanuelmacron for stepping up to co-host @GPforEducation ’s Financing Conference in Dakar! Will France 🇫🇷 pledge €250M for @GPforEducation tomorrow? @claralionelfdn @glblctzn 🌍

Desde la tribuna, Rihanna saludó los "enormes progresos" registrados en Dakar. "Se trata de un combate en el que nunca dejaremos de lucha hasta que cada niño, cada niña, tenga acceso a la educación", prometió.

El monto total de las donaciones anunciadas podría representar unos 2.700 millones de dólares, aunque varios países, como Alemania, aún no declararon su ayuda. El GPE podría alcanzar así su objetivo de incrementar sus fondos un 50%, tras los 2.000 millones de dólares reunidos en 2014-2017.

En su intervención, Macron solicitó que la ayuda se dedique especialmente a la educación de las niñas. "En todos los lugares en los que se promueve el oscurantismo y se hace retroceder la democracia, es a las niñas a las que se saca de la escuela", apuntó.

Unos 264 millones de niños y jóvenes en edad escolar no reciben ningún tipo de educación debido a la pobreza, los conflictos y las barreras sociales, según Unicef.

La tasa de alfabetización en África subsahariana está en torno al 65%, según la agencia de la ONU para la cultura, la Unesco, pero las chicas salen perdiendo de largo.

When I commit, I deliver. @Rihanna, France will always side with those fighting for a better education. #FundEducation pic.twitter.com/9MLGWp2eaS

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2018