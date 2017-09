Rihanna recauda 840.000 dólares para su fundación benéfica

En un evento benéfico, Rihanna te exhortará a beber mucho para que dones generosamente.

La estrella pop hizo el papel de barman en su tercer Diamond Ball el jueves por la noche en Nueva York, donde recaudó un total de 840.000 dólares.

"Cuanto más bebas, más inspirado estarás a donar dinero … y a ayudar a niños alrededor del mundo", dijo Rihanna, creadora de la Fundación Clara Lionel que promueve la educación y el arte a nivel global.

Dave Chappelle fue su mano derecho en la velada. Primero hizo chistes y luego acompañó a la subastadora en el escenario, e incluso adquirió una obra de arte de Retna por 180.000 dólares.

"Tengo la pared perfecta para esto", dijo.

Al vender dos boletos para la Cumbre de Otoño de la Fundación Obama en Chicago, Chappelle dijo que invertiría todo el dinero en sus bolsillos. Saltó de 200.000 a 201.000 dólares, pero las entradas terminaron vendiéndose por 275.000.

Jay-Z, Beyonce, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx y Trevor Noah fueron algunas de las grandes estrellas que asistieron al elegante evento, en el que se presentó un mensaje de video del expresidente Barack Obama, quien le agradeció a Rihanna "por el trabajo maravilloso" que realiza con su fundación.

"Te has convertido en una fuerza poderosa", dijo Obama, al ayudar a la gente a encontrar "esperanza" y "dignidad".

Rihanna lanzó la Fundación Clara Lionel en el 2012 y la nombró en honor a sus abuelos, Clara y Lionel Braithwaite. Muchos de sus familiares asistieron al evento y posaron para fotos en la alfombra roja con la cantante ganadora del Grammy.

La fundación dijo que estuvo entre los primeros socorristas que ayudaron a las víctimas afectadas por el huracán Harvey, y que actualmente analiza cuál es la mejor manera de apoyar a las víctimas del huracán Irma. La organización tiene un programa de becas y un centro de oncología y medicina nuclear en Barbados, donde Rihanna nació y creció.

"Es emocionante estar en Nueva York por primera vez (con este evento). Es el primer Diamond Ball en la costa este, y nos moríamos por hacer algo así desde hace varios años", dijo Rihanna en una entrevista en el exclusivo Cipriani Wall Street. "Ahora es el momento perfecto. En septiembre en la Semana de la Moda, todo el mundo está aquí, y esperamos que estén de ánimo para dar".

Kendrick Lamar interpretó éxitos como "Humble", ''Alright" y "Loyalty", en la que colabora Rihanna, que bailó entre la audiencia. Calvin Harris, quien trabajó con Rihanna en sus éxitos "We Found Love" y "This Is What You Came For", le siguió con un divertido set como DJ.

El jugador de la NFL Víctor Cruz y los raperos Lil Kim, Cardi B., Future, Fabolous y Young Thug también asistieron al evento.

Un collar con diamantes de 16 quilates montados en oro de 18 quilates se vendió por 130.000 dólares. Una visita y degustación para cuatro en el viñedo de Pétrus, junto con un almuerzo en la mansión privada de la familia en Francia, fue adquirido por 80.000. Un viaje para 12 a las Maldivas se vendió por 100.000 dólares. Y una botella de 15 litros de champaña Nebuchadnezzars, firmada por Jay-Z con una nota personal de Rihanna, por 75.000.