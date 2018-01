Nuevas reglas para manejo de sobres de los premios Oscar 2018

Tras asumir la responsabilidad por el épico error del año pasado en los Oscar al anunciarse el premio a la mejor película, Tim Ryan de PwC se puso a trabajar.

Interrogó a los asociados que cometieron la metida de pata y contactó personalmente a las docenas de personas afectadas:

En los meses que siguieron, PwC se reunió con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en múltiples ocasiones para proponer nuevos protocolos y salvoconductos con el fin evitar que algo así vuelva a pasar en el futuro.

"Una de las cosas más decepcionantes para mí fue todo el trabajo maravilloso que se había hecho, no solo el año pasado sino en los últimos 83 años, en torno a la precisión, confidencialidad e integridad de ese proceso", dijo. "Y donde nos equivocamos fue en la entrega del sobre".

El error ocurrió cuando un representante de PwC les entregó erróneamente un sobre con el nombre de la ganadora del premio a la mejor actriz, Emma Stone de "La La Land", a los presentadores de la categoría de mejor película, Warren Beatty y Faye Dunaway.

Por eso el musical fue nombrada como mejor película antes de que uno de los productores de ese filme revelara el error y anunciara que "Moonlight" era la ganadora.

Ryan dijo que los procedimientos de votación para los Oscar y la tabulación de los nominados y ganadores no cambiarán.

Las reformas se enfocarán en vez en los rituales con los sobres.

Además dijo que estará personalmente involucrado en las operaciones del Oscar este año como presidente de PwC para Estados Unidos y socio mayoritario de la compañía.

Otros cambios incluyen:

Además de tabular los votos para los nominados y ganadores del Oscar, PwC maneja gran parte de la contabilidad de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, incluyendo auditorías e impuestos.

La directora ejecutiva de la academia, Dawn Hudson, dijo que tras revisar la relación entre ambas organizaciones, y dado que la votación y discreción en torno a los premios Oscar nunca se vieron comprometidas, la academia le acreditó el percance del sobre a un simple error humano.

"Permítanme decirles, no creo que este error vuelva a suceder", dijo Hudson, quien vio desde el público cómo el error parecía ocurrir en cámara lenta en el escenario. "Establecimos muchos protocolos para asegurarnos de que no pase, pero de todos modos no creo que ocurra. Creo que todo el mundo estará muy enfocado en hacerlo bien".

Ryan está similarmente confiado.