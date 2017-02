Steve Harvey le escribe un mensaje a Warren Beatty tras error en los Oscars

Al finalizar la gran gala de los Premios Oscar se vivió un momento, que no solo ha sido muy viral, sino que será memorable.

Warren Beatty y Faye Dunaway fueron los encargados de presentar el premio a la Mejor película del año, y nombraron “La La Land” como la ganadora.

El hecho recordó a la polémica que se vivió al final de Miss Universo 2015, cuando el presentador Steve Harvey “detuvo el show” para anunciar que se había equivocado.

Lee también: “Moonlight le arrebata el premio a “La La Land”

Hace unas horas, Harvey se pronunció en redes sociales sobre el acontecimiento.

Call me Warren Beatty. I can help you get through this! #Oscars

— Steve Harvey (@IAmSteveHarvey) February 27, 2017