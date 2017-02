“Moonlight” le arrebata, literalmente, el Óscar a “La La Land”

El momento más esperado de la 89 entrega de los premios Oscar estaba a punto de llegar cuando fueron llamados Warren Beatty y Faye Dunaway para hacer el anuncio de la categoría a Mejor Película.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/i846CnSDAi

Todo apuntaba a que “La La Land”, la película más nominada y a la postre la más ganadora en la ceremonia, fuese la que ganaría. Efectivamente, Beatty y su acompañante anunciaron como triunfadora a la película dirigida por Damien Chazelle, sin embargo, hubo un error.

Desde que le fue entregado el sobre al experimentado actor se notó un dejo de nerviosismo, tanto que intentó cederle el mismo a Dunaway. Finalmente fue anunciada “La La Land” como ganadora y de inmediato se hizo presente todo el crew de este gran filme.

Al parecer y tal como lo explicó el mismo Beatty, le fue entregado un sobre “repetido” con la candidatura de Emma Stone, que ganó a Mejor actriz por “La La Land”, precisamente.

Warren Beatty’s explanation for how the wrong Best Picture movie was announced #Oscars pic.twitter.com/MYrtAfVjmF

