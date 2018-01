Kendall Jenner se defiende de las críticas por su acné

Durante la entrega de los Golden Globes 2018, la modelo Kendall Jenner fue la invitada especial de la revista Vogue Magazine para asistir a la alfombra roja y la premiación.

Sin embargo, algo que llamó mucho la atención, más que su belleza, fue el notorio problema de acné por el que la joven está pasando.

Brígido que Kendall Jenner siempre ha tenido acné y hay gente que recién se vino a dar cuenta porque como modelo siempre la photoshopean… pic.twitter.com/oN0NZT1mE6 — Cata☽ (@catasunshine) January 8, 2018

Esto la convirtió en centro de críticas en las redes sociales, pero también cientos de fanáticos la apoyaron diciendo que ella es como cualquier otra mujer de 22 años de edad.

Pero la misma Jenner se defendió de todos sus detractores con una simple frase. En su cuenta oficial de Twitter, la modelo mejor pagada del momento respondió un tuit de una fan que decía “Que Kendall apareciera y desfilara con su acné como toda una estrella es lo que toda chica debe asimilar".

La integrante del clan Kardashian no dudó en celebrar esta actitud respondiendo ”Nunca permitas que esa mi**da te frene”.

never let that shit stop you! 😎✨ https://t.co/uXlqwJxTPf — Kendall (@KendallJenner) January 8, 2018

De esta forma, la estrella de televisión demostró que su seguridad sobrepasa un problema dermatológico y que esto no le impedirá quedarse en casa.

Esta no es la primera vez que Kendall Jenner llama la atención por lidiar con el acné. En varias ocasiones la modelo ha sido criticada por tener granos en la cara que después son eliminados en las fotografías que engalanan las portadas de diferentes revistas.

Incluso, en el reality show de su familia “Keeping Up With the Kardashians”, la joven se ha mostrado a cara lavada dejando ver las imperfecciones de su piel.



via GIPHY