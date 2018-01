"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Big Little Lies", lo mejor del cine y la televisión en los Golden Globes

La edición 75 de los premios Golden Globes fue la primera premiación del 2018 abriendo la larga lista de ceremonias donde se reconoce a lo mejor del cine y de la televisión.

Conducido por Seth Meyers, la gran ceremonia se llevó a cabo en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, donde las risas y burlas no hicieron falta.

Sin embargo, uno de los temas principales de la noche fue el acoso sexual debido a los grande escándalos que se apoderaron de Hollywood el año pasado.

Todos los asistentes vistieron completamente de negro a modo de protesta silenciosa en contra del acoso sexual que fue denunciado por varias actrices en el sector de entretenimiento.

El Premio Cecil B. DeMille es otorgado a alguien que haya tenido un increíble impacto en el mundo del entretenimiento y este año Oprah Winfrey fue galardonada con este reconocimiento.

Sin embargo, fue la película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la serie "Big Little Lies" las grandes ganadoras de la noche.

CINE

Mejor Película (Drama)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actor (Drama)

Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor actriz (Drama)

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actriz de reparto

Allison Janney, I, Tonya

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Guión

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Película (Comedia/Musical)

Lady Bird

Mejor actor principal (Musical /Comedia)

James Franco, The Disaster Artist

Mejor actriz principal (Musical/Comedia)

Saoirse Ronan, Lady Bird

Mejor Director

Guillermo del Toro, Shape of Water

Mejor película extranjera

In the Fade

TELEVISIÓN

Mejor Drama

The Handmaid's Tale

Mejor actor (Drama)

Sterling K. Brown, This is Us

Mejor actriz (Drama)

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Mejor comedia

The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor (Musical/Comedia)

Aziz Ansari – Master of None

Mejor actriz (Musical/Comedia)

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor Miniserie

Big Little Lies

Mejor actor en miniserie

Ewan McGregor – Fargo

Mejor actriz en miniserie

Nicole Kidman, Big Little Lies

Mejor actor secundario en miniserie

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Mejor actriz secundaria en miniserie

Laura Dern, Big Little Lies

Mejor película animada

Coco

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat, The Shape of Water

Mejor canción original