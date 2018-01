VIDEO. Incendio en el techo de la Trump Tower deja un herido

El incendio comenzó en el sistema de ventilación y calefacción de la Trump Tower, poco antes de las 07:00 (hora local) y fue controlado cerca de una hora y media después. Más de 80 bomberos fueron enviados al lugar para atender la emergencia.

Dos personas fueron atendidas en el lugar, y una tercera fue trasladada grave al hospital, según la agencia AFP.

"Hubo un pequeño fuego eléctrico en una torre de enfriamiento en el techo de la Trump Tower. Los bomberos de Nueva York llegaron en minutos e hicieron un trabajo increíble", escribió Eric Trump, hijo del mandatario y vicepresidente de la Trump Organization, en su cuenta de Twitter (@EricTrump).

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj

— Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018