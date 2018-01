Trump ofuscado por las críticas dice ser un "genio muy estable"

El presidente estadounidense, Donald Trump, se consideró a sí mismo este sábado como "un genio muy estable", respondiendo a la polémica generada por un explosivo libro publicado la víspera que desató todo tipo de comentarios sobre su salud mental.

"A lo largo de mi vida mis dos grandes valores han sido la estabilidad mental y ser, algo así como realmente inteligente", tuiteó en la mañana, claramente ofuscado por las críticas publicadas en el libro y también las que han surgido a raíz de su publicación.

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

"Pasé de ser un MUY exitoso hombre de negocios, a una estrella de la televisión a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que eso me calificaría no como inteligente, sino como genio… y un genio muy estable!", escribió.

La Casa Blanca intentó impedir -sin éxito- la publicación del libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump), del periodista Michael Wolff, disponible solo en inglés y que finalmente salió a la venta el viernes de forma adelantada por la gran expectativa que estaba generando.

El libro, que siembra una serie de dudas sobre la estabilidad mental del mandatario, se agotó rápidamente en las librerías en Washington.

Los tuits de Trump fueron publicados horas antes de su reunión este sábado con líderes de la mayoría republicana en el Congreso y miembros de su gabinete, en la residencia presidencial de Camp David, para discutir sobre las prioridades del partido antes de las cruciales elecciones de mitad de periodo que tendrán lugar este año.

Sin embargo, los increíbles detalles incluidos en el nuevo libro y la posterior defensa de Trump sobre su salud mental han desviado la atención de las noticias sobre política e incluso de aquellas sobre los récords que han alcanzado los mercados financieros estadounidenses estos días.

La discusión sobre si el presidente está capacitado para el trabajo es la que domina titulares y conversaciones.

-"Es una desgracia"

En el libro, Wolff afirma que prácticamente todo el entorno de Trump duda de la capacidad del millonario de 71 años para gobernar.

"Todos lo han descrito de la misma manera, dicen que es como un niño, lo que quieren decir es que necesita satisfacción inmediata, todo gira en torno a él", dijo Wolff en una entrevista a la red NBC.

"Dicen que es un imbécil, un idiota", insistió el periodista y escritor, que asegura haber entrevistado a casi 200 personas que se codean con el presidente de Estados Unidos a diario.

En una conferencia de prensa este sábado desde Camp David, Trump calificó nuevamente al libro como una "obra de ficción".

Wolff "no me conoce de nada y jamás me ha entrevistado" en la Casa Blanca, dijo, desmintiendo al periodista que asegura haber hablado con el presidente unas tres horas en total en un periodo de año y medio.

"Es una desgracia que alguien pueda hacer algo así", dijo sobre el libro y después de dar una imagen de unidad junto a los líderes republicanos, con los que dijo haber hecho "increíbles" avances en la agenda para 2018.

– "Guardería para adultos" –

Varios medios estadounidenses revelaron esta semana que una decena de legisladores, en su mayoría de la oposición demócrata, consultaron en diciembre a la profesora de psiquiatría de la universidad de Yale Bandy Lee para analizar la salud mental de Trump.

"Los congresistas dicen estar inquietos por el peligro que representa el presidente, el daño que representa su inestabilidad mental para el país", explicó en la cadena CNN la profesora Lee.

En noviembre, la especialista escribió en The New York Times que ella y otros "preocupados profesionales de la salud mental" habían detectado en Trump algo "más que su usual estado de inestabilidad" con "características que ponen al país y al mundo en un riesgo extremo de peligro".

El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, comparó de su lado en octubre a la Casa Blanca con una "guardería para adultos".

Pero el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, salió el viernes a defender al presidente. "Nunca he cuestionado su salud mental. No tengo razones para hacerlo", dijo a CNN.