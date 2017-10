Creadora de Pussycat Dolls niega los señalamientos de abusos sexuales a las exintegrantes

Mientras que la exintegrante de Pussycat Dolls, Kaya Jones, aseguró que la agrupación era una “red de prostitución”, la creadora de la banda se pronunció al respecto.

Robin Antin era la mujer detrás de este exitoso proyecto musical y ahora emitió un comunicado asegurando que las declaraciones de Jones son simplemente “mentiras desagradables y asquerosas”.

A decir de la fundadora y coreógrafa de Pussycat Dolls, la joven solo “está buscando claramente sus quince minutos de fama”, aprovechando el escándalo que se desató por el productor Harvey Weinstein.

Sin embargo, los fanáticos de las artistas están a la espera de la pronunciación de Nicole Scherzinger, la vocalista de la agrupación y la más popular hasta el momento.



Kaya Jones explicó que, aunque las Pussycat Dolls siempre se mostraron públicamente a favor de la autosuficiencia femenina y del empoderamiento de la mujer, detrás de esto existía una “red de prostitución”.

“Nos solidarizamos con todas aquellas mujeres que han hablado pública y valientemente sobre las terribles experiencias que han sufrido, acoso, agresiones sexuales y también explotación. Sin embargo, lo que no podemos hacer es quedarnos callados ante las acusaciones falsas que se han vertido sobre las integrantes del grupo, sobre hechos que nunca tuvieron lugar", se puede leer en un comunicado enviado por la exintegrante.

Según su testimonio personal, junto a sus excompañeras recibían un trato ofensivo que incluía obligaciones sexuales para ciertos ejecutivos. Incluso, señala que en ocasiones fueron drogadas y hasta amenazadas de muerte si se atrevían a denunciar la situación.

"Trataron de silenciarnos, pero eso nos hizo más fuertes, nos drogaron, pero en ningún momento dejamos de estar despiertas, trataron de desprestigiarnos, pero nuestros fans nos siguieron. Ya no somos niñas, de hecho las niñas de las que abusaste sobrevivieron el abuso y ahora somos adultas. ¿Están preparadas para luchar? Yo no formé parte de una banda femenina, eso era una red de prostitución, y además cantábamos y bailábamos mientras los que nos poseían ganaban mucho dinero", confesó la interprete en una serie de tuits.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $

— KAYA (@KayaJones) October 13, 2017