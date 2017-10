Exintegrante de Pussycat Dolls revela una fuerte verdad sobre la agrupación

Lo que por muchos años fueron rumores, ya se convirtió en un hecho confirmado por una exintegrante de Pussycat Dolls.

Doce años después de abandonar el grupo, que se mantuvo en activo entre los años 2003 y 2005, Kaya Jones explica lo que vivió cuando tenía 19 años.

A través de su cuenta de twitter la cantante escribió una impactante realidad detrás de la famosa agrupación.

" Mi verdad es que no estaba en un grupo de chicas, estuve en un círculo de prostitución. Cantamos y fuimos famosas mientras que todos los que nos poseían hicieron dinero".

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017

To be apart of the team you must be a team player.Meaning sleep with whoever they say.If you dont they have nothing on you to leverage — KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017

Amenazas

La bella intérprete compartió que se sentía usada y que la experiencia traumática de la red de prostitución la hizo dejar sus sueños en la música.

Incluso ha señalado que para ser parte del equipo tenía que jugar bajo sus reglas, lo que significaba acostarse con quien fuera o de lo contrario no podías pertenecer a ellas.

"¿Porqué no denunciarlo? Porque todos fuimos abusados, a mi personalmente me advirtieron que si hablaba iba a acabar muerta o que arruinaría mi carrera".

Why don’t we report it? Because we are all abused! I personally have been warned if I tell I will … you know end up dead or no more career — KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017

En sus tuits cargados de detalles, Jones explicó que esa prostitución o la adicción a las drogas, en las que habían sido introducidas por sus propios mánagers, intentaban usarlas contra ellas.

Abuse is abuse. Doesn’t matter if it’s mental,physical or emotional 💔 music 🎶 industry needs a cleansing — KAYA (@KayaJones) 15 de octubre de 2017

I just want to say to all of you the fans my family I love you & thank you for your words of kindness & support ❤️🙏🏼 God bless you all 😘 — KAYA (@KayaJones) 16 de octubre de 2017