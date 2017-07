A sus 39 años, Nicole Scherzinger es una de las mujeres más sexy del espectáculo

En junio pasado, Nicole Scherzinger celebró su cumpleaños 39, pero la cantante, compositora, bailarina, actriz, presentadora y modelo estadounidense demostró que se puede tener un cuerpo atlético a esa edad.

Mejor conocida por ser la ex-vocalista de las Pussycat Dolls y actual juez del programa de competencias “The X Factor”, Scherzinger pasa por un gran momento en su carrera y demuestra cada instante en Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores.





















Su llegada a la cima no fue fácil. En los noventa fue vocalista de apoyo de la banda de rock Days of the New y participó en un reality show “Popstars” que buscaba conformar un grupo femenino con el nombre de Eden’s Crush.

Después de su disolución, entró a Pussycat Dolls y se convirtió en la líder del grupo con gran popularidad a nivel mundial.

En 2010 ganó la décima temporada de “Dancing With The Stars” y en el Reino Unido posicionó tres sencillos como solista en el top 10 de UK Official Charts. En marzo de 2011 consiguió su primer número uno con “Don´t Hold Your Breath”, segundo sencillo de su álbum “Killer Love”.

Su video “Right There”, en colaboración con 50 Cent, se convirtió en su clip musical más visto en YouTube.

Aloha Ke Akua, God is Love in Hawaiian 🌺🙏🏽❤️ A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) on May 8, 2017 at 12:56pm PDT

Participó en el videoclip “It Feels so Good” junto con el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, y en 2012 formó parte de la mesa de jurado del programa de televisión “The X Factor” (Reino Unido), en el que también fue mentora del concursante ganador James Arthur, y de Jahméne Douglas, quien ocupó el segundo puesto.

En 2013, Scherzinger fue nombrada “Artista del año” por la Universidad de Harvard, por sus contribuciones a las artes escénicas y su apoyo a la investigación del cáncer de mama y sus iniciativas de ayuda para personas con necesidades especiales.