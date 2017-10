Trump advierte a Puerto Rico que la ayuda federal no será eterna

“¡No podemos mantener a la FEMA (la agencia federal de gestión de emergencias), los militares y los socorristas, que han sido increíbles (en las circunstancias más difíciles) en Puerto Rico para siempre!”, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter.

“La electricidad y toda la infraestructura eran un desastre antes de los huracanes. El Congreso decidirá cuánto gastar…”, agregó el mandatario.

…We cannot keep FEMA, the Military & the First Responders, who have been amazing (under the most difficult circumstances) in P.R. forever!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017