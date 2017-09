VIDEO. Captan un escalofriante “rostro” dentro del huracán Irma

Mientras el poderoso huracán Irma avanzaba con fuerza descomunal sobre el sur de la Florida, imágenes del gigantesco meteoro se viralizaron en redes sociales debido a un inquietante detalle captado por internautas.

Las tomas satelitales fueron transmitidas por CNN y muestran lo que parece ser un “rostro” formándose dentro del ojo del huracán, misma que fue bautizada por algunos usuarios como “la cara de la muerte”.

“Aquí está el video del ojo del huracán Irma. ¿Pueden ver la imagen revolviéndose dentro de la tormenta? El rostro de Irma”, escribió un usuario en Twitter.

Here's the video of the eye of hurricane Irma. Do you see the image churning within the storm. The face of Irma. pic.twitter.com/cy23HEPjLL — connie johnson (@conz2) September 9, 2017

Por su parte, el meteorólogo Stu Ostro compartió otra imagen satelital del ciclón, en la cual también se puede ver algo parecido a un rostro. El experto, asimismo, recordó que el año pasado se observó un fenómeno similar en el huracán Matthew.

For the second year in a row, an eerie #hurricane face on satellite images at landfall #Matthew #Irma pic.twitter.com/DSigBrYEYB — Stu Ostro (@StuOstro) September 9, 2017

Irma se degrada, pero aún es peligrosa

Luego de tocar tierra por segunda vez en el territorio de Florida, el huracán Irma se degradó durante la tarde del domingo a categoría 2. Meteorólogos estadounidenses advirtieron, sin embargo, que el meteoro aún es capaz de producir marejadas potencialmente mortales.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), hacia las 21:00 (GMT), el huracán tenía vientos de hasta 177 kilómetros por hora, el tope para un huracán de categoría 2, con el ojo situado a solo 8 kilómetros al norte de Naples.