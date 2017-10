Asteroide que pasará mañana cerca de la Tierra servirá para simular ejercicio de defensa

La Tierra se prepara para saludar de cerca al asteroide 2012 TC4, el cual pasará a “solo” 44 mil kilómetros de nuestro planeta este jueves, una distancia relativamente corta para este tipo de objetos.

El acercamiento de la enorme roca, cuyo diámetro oscila entre los 15 y 30 metros, servirá para que los científicos simulen un ejercicio de defensa, en aras de contrarrestar amenazas de este tipo en el futuro.

Su paso “no es preocupante, pero aprovecharemos para entrenarnos”, dijo Detlef Koschny, un responsable de la Agencia Espacial Europea (ESA), citado por AFP. “Así, el día en que llegue un objeto verdaderamente peligroso, habremos ensayado varias veces antes”, añadió.

El ejercicio estará coordinado por la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, junto a la NASA, la ESA y varios observatorios del mundo.

Se trata de un “objeto muy pequeño”, según Koschny.

Según la NASA, el 2012 TC4 aparecerá como un pequeño punto brillante, cuya velocidad relativa respecto de la Tierra será entonces de 7.3 kilómetros por segundo. Este, sin embargo, no será visible a simple vista.

A small asteroid will safely fly by Earth on Oct 12. Our network of observatories & scientists will test tracking it https://t.co/8ISXusz06U pic.twitter.com/yafgR5LTE1

— NASA (@NASA) October 11, 2017