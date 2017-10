Alcaldesa de Barcelona: “Los resultados del referéndum no pueden ser un aval para la independencia”

En una declaración institucional, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, se dirigió este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quienes instó a abrir vías de diálogo para solucionar la crisis entre Cataluña y España.

En la víspera de una sesión en el parlamento regional que podría desencadenar una declaración de independencia, Colau pidió al presidente catalán que aparque esta decisión, ya que podría poner en peligro “la cohesión social”.

“Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia (…) Lo que ahora necesitamos son gestos de distensión de ambas partes. No necesitamos una escalada que no beneficia a nadie. Es la hora de tender puentes, no de dinamitarlos”.