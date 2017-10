Piqué fija su postura respecto de su participación con la Selección de España

El jugador del Barcelona Gerard Piqué compareció este miércoles ante la prensa para fijar su postura en cuanto a su participación con la Selección de España.

El central reafirmó su intención de seguir jugando con "la Roja" y pidió diálogo para solucionar la situación en Cataluña, al tiempo que se mostró convencido de que un independentista catalán podría jugar con España.

Pitar antes a Piqué no tenía justificación. No pitarlo en adelante no tendría perdón. pic.twitter.com/SjkTe2CQsg — Miguel Angel 🇪🇸 (@valdemolinos) October 2, 2017

"No es incongruente, te lo llevo al extremo, yo creo que un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España", consideró Piqué.

Dadas estas dos condiciones, "¿por qué un independentista no podría jugar con la selección española?, es una pregunta que te planteo, y no es mi caso, ¿pero por qué no podría?", se preguntó el central en rueda de prensa.

Piqué aseguró haber valorado la posibilidad de abandonar la selección, tras lo ocurrido en los últimos días, pero "lo mejor es continuar y aceptar este reto de intentar darle la vuelta (a los pitos que recibe)".

"Me siento muy orgulloso de estar en la selección española", aseguró Piqué, insistiendo en que "es imposible poner en duda mi compromiso llevo aquí desde lo 15 años, considero esto una familia".

Su postura en favor del derecho a decidir de los catalanes y su crítica a la intervención policial del domingo para impedir un referéndum de autodeterminación en Cataluña, prohibido por la justicia española, lo convirtieron en blanco de los pitos de los aficionados el lunes en el primer entrenamiento de la selección.