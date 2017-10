Donald Trump, el mandatario con más seguidores en Twitter

La compañía Twitplomacy informó este miércoles que el presidente Donald Trump alcanzó el primer lugar de su lista, integrada por alrededor de 890 cuentas de mandatarios (entre jefes de Estado o de Gobierno), con cerca de 40 millones de seguidores.

With almost 40 million followers US President @realDonaldTrump is now the most followed world leader on Twitter #Twiplomacy pic.twitter.com/eDHgO5fzsa

Los seguidores de las cuentas en varios idiomas del papa Francisco, son poco menos de los que tiene el mandatario estadounidense.

Matthias Luefkens, fundador de Twitplomacy y jefe digital de Burson Marsteller EMEA, reconoció, sin embargo, que muchos de los seguidores de Trump podrían ser cuentas inactivas o “usuarios fantasma”.

Luefkens añadió que los tuits de Trump tienen muchas “interacciones” y prevé que el presidente estadounidense pregone su logro. “Le gusta el tamaño de su público”, señaló.

En la lista de la compañía no figuran ex mandatarios, como Barack Obama, quien tiene más de 95 millones de seguidores.

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy.

— Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2017