VIDEO. Madre cuenta cómo salvó la vida de su hija durante la matanza de Las Vegas

Más de 24 horas después del sangriento tiroteo que dejó un saldo de 59 muertos y más de 500 heridos en Las Vegas, continúan saliendo a la luz historias de personas que sobrevivieron a la masacre.

Una de ellas es la de Carly Krygier, una mujer que se encontraba entre la multitud cuando ocurrió el ataque. Junto a ella se encontraba su hija, de apenas cuatro años de edad. Ambas, afortunadamente, sobrevivieron.

En entrevista con CNN, Krygier relató el dramático momento en el que inició el tiroteo. “Escuchamos lo que creíamos que eran fuegos artificiales. Le tomó a todos un par de segundos darse cuenta de que no lo eran”, dijo la mujer.

Krygier recalcó, sin embargo, que en todo momento pensó en tener a su hija “lo más protegida posible”.

Mother who attended Las Vegas concert with young daughter: "I put the baby on the ground and got on top of her" https://t.co/pmhXgttnnX

— New Day (@NewDay) October 2, 2017