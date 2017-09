Hijo del presidente revela su sueldo como futbolista y Sammy Morales se queja de no poder trabajar

El hijo y el hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, se abstuvieron de declarar este lunes, 25 de septiembre, en un nuevo día del debate oral y público del caso Botín Registro General de la Propiedad, en el cual ambos son señalados.

Ambos prefirieron no declarar ante el Juez y solamente se limitaron a brindar información que les fue solicitada.

"Sammy" Morales se queja de no poder trabajar

Samuel Everardo Morales Cabrera, como respondió a la Jueza al preguntársele su nombre, se quejó de no poder trabajar debido a que no puede "movilizarse" hacia el interior del país, debido a la limitación solicitada por la CICIG y MP de no poder salir de la ciudad capital.

No indicó cuántos eran sus ingresos mensuales debido a que son variables, sin embargo, reiteró que actualmente estos son "disminuidos" debido a la limitación antes mencionada. Finalmente, indicó que no declararía, pues "se reservaba su derecho" a no hacerlo.

Hijo del presidente futbolista

En cuanto a José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario, indicó que actualmente es "jugador de futbol", del club Aurora, y el salario que devenga por ello es de Q3 mil quetzales. No tiene hijos, y actualmente su domicilio es la Casa Presidencial, indicó ante los cuestionamientos de la jueza.

El Caso

La Fiscalía y la CICIG sindican a ambos familiares del presidente Morales, así como a otras personas actualmente detenidas, de cobrado por eventos simulados. En el caso también está sindicada la exregistradora Anabella de León.

En imágenes