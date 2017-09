FOTOS. Nuevo sismo en México coincide con aniversario del terremoto de 1985

México fue sacudido este martes por un fuerte terremoto de 7.1 grados de magnitud, el cual dejó más de 50 muertos y provocó severos daños materiales en numerosas regiones del país.

“Estoy consternada, no puedo contener el llanto, es la misma pesadilla que en 1985”, dijo entre lágrimas Georgina Sánchez, de 52 años, citada por la agencia AFP.

El sismo de hoy coincide, extrañamente, con el devastador terremoto ocurrido hace 32 años años, mismo que cobró la vida de más de 10 mil personas en 1985.











“Estaba caminando por Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo”, refirió Leiza Visaj Herrera, de 27 años.

“Estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa. Vi a una señora que se desmayó”, relató Alfredo Aguilar, de 43 años.

Con motivo del aniversario del terremoto, las autoridades habían realizado un simulacro de sismo esta mañana, solo horas antes del nuevo temblor.

En Ciudad de México funciona un sistema de alarmas que se activa un minuto antes del sismo. Sin embargo, testigos dijeron que esta vez se escuchó la alarma al mismo tiempo que comenzó a sentirse el terremoto.

Tras conocer la noticia, el presidente Enrique Peña Nieto emprendió un viaje de regreso desde Nueva York, donde participaba junto a otros líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU.

En vuelo a Oaxaca. Regreso de inmediato a la Ciudad de México para atender la situación por sismo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) September 19, 2017

Este nuevo sismo ocurre, además, solo días después del terremoto de 8.2 grados que golpeó México el pasado 7 de septiembre, dejando 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país, especialmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas.



















