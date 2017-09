Los mensajes del net center que recibe Jordán Rodas

Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó al procurador Jordán Rodas y dejó sin efecto la declaración presidencial de declarar persona "non grata" al comisionado Iván Velásquez, el magistrado de conciencia empezó a recibir "advertencias y mensajes" en sus redes sociales.

A la fecha los mensajes persisten, pero a decir de Rodas, estos no constituyen en una amenaza en su contra.

Rodas aseguró que la mayoría de los mensajes vienen de los "net center" por eso no considera oportuno contestarles porque sabe que muchos de los que le escriben "viven de estar publicando en las redes sociales".

Me llaman defensor de los delincuentes y del colombiano. Me piden que defienda al presidente y que sea nacionalista. Hay insultos con palabras soeces pero no tiene sentido contestarles", contó el procurador.