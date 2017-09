Procurador de DD. HH. denuncia “advertencias” por amparo a favor de jefe de CICIG

Luego de que la Corte de Constitucionalidad rechazara la decisión del presidente Jimmy Morales para expulsar del país al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, informó que ha recibido “advertencias” por dicha acción legal.

“Ha habido momentos especiales. Me han enviado mensajes sobre la causa de remoción de procurador, pienso que es una llamada de atención o una alerta, pero no quiero ahondar, ya que si me llegan ese tipo de mensajes es que voy por la ruta correcta”, explicó Rodas Andrade.