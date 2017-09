Realizan allanamientos por investigación de dictámenes médicos de Baldetti

Este martes se lleva a cabo un operativo en seguimiento a la investigación de dictámenes médicos de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien está vinculada en al menos cuatro casos de corrupción.

Se trata de tres allanamientos que se realizan en el municipio de Mixco, los cuales están a cargo de la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP).

Julia Barrera, portavoz del ente investigador, explicó que las pesquisas se iniciaron luego que se conociera que según un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Baldetti no ameritaba estar internada en un centro asistencial, y pese a ello, en un primer informe emitido por esa institución, se había acreditado lo contrario.

“El objetivo es localizar indicios, principalmente relacionados a su expediente clínico”, indicó la vocera.

Hospitalizada

Baldetti ha estado internada en diferentes centros asistenciales privados, ya que sus abogados han solicitado que reciba atención médica aduciendo que presenta diferentes problemas de salud, entre los cuales ha prevalecido la presencia de una bacteria en la sangre, de la cual no se ha dado a conocer cuál es y qué es lo que causa.

Incluso cuando fue capturada, en agosto de 2015, la ex vicepresidenta estaba internada en un hospital privado, y Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, se presentó al lugar para hacerle saber el motivo de su detención.

Por aparte, Gálvez, quien conoce el caso La Línea y Cooptación del Estado, en los cuales está implicada la exfuncionaria, hizo una visita en julio pasado a un sanatorio ubicado en la zona 12 capitalina, donde estaba internada Baldetti para verificar su estado de salud.

Esto se dio porque el juzgador autorizó que la ex vicemandataria fuera trasladada al centro hospitalario para ser evaluada, pero no su permanencia; y pese a ello, estuvo internada y no se presentó a la audiencia de etapa intermedia del caso La Línea.