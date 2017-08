La historia de Otis, el perrito que escapó de las inundaciones llevando una bolsa de concentrado

Conoce a Otis, el perro que se fugó en medio del huracán Harvey! 🐶💕 Otis decidió salir de su casa con una bolsa de comida en medio del huracán Harvey y deambular por la calles de la pequeña ciudad de Sinton, en Texas. La historia... El perro permaneció en casa mientras la familia fue evacuada por temor a los estragos que pudiera causar el huracán. Sin embargo, Salvador Segovia decidió ir a comprobar que el animal estuviera bien, pero no lo encontró. El can, cruza de pastor alemán, se había fugado, pero no se había ido solo, llevaba una bolsa de comida para perro en el hocico. El abuelo de la familia decidió buscarlo en su auto cuando un vecino lo detuvo y le dijo que habían visto a Otis caminando por la ciudad con una bolsa de comida; ahí empezó la historia viral. Tiele Dockens, vecina del lugar, también vio al perro con la comida, le tomó una fotografía y la subió a redes sociales. La imagen se hizo viral en pocas horas. Finalmente, Otis el can fue encontrado por Salvador Segovia y se encuentra bien. Fuente: UnoNoticias #perriódico #laperreteria #otis #houston #perros #harvey #huracan

