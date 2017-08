FOTOS. Polémica por el atuendo de Melania Trump para visitar Texas

En el marco de la visita oficial del presidente Donald Trump a las zonas afectadas por inundaciones en Texas, la primera dama fue fotografiada llevando un atuendo que incluía entallados pantalones negros, una chaqueta color verde militar, gafas de aviador y altos tacones de aguja.

“Melania aquí parece ‘Flood Watch Barbie’, seguro que sus tacones no son impermeables, chicas”, escribió en Twitter la columnista Maria Del Russo.

Melania over here looking like Flood Watch Barbie. Pretty sure Loubs aren't waterproof, babes. https://t.co/XCAexsWpsc

“¡La ayuda está en camino, Texas, no hay que preocuparse, Melania tiene sus tacones de aguja especiales”, bromeó por su parte el escritor y productor de televisión Brad Wollack.

Help is on the way, Texas! Don't worry, Melania has her special storm stilettos. https://t.co/lVsIneYbXF

— Brad Wollack (@BradWollack) August 29, 2017