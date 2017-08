Trump viaja a Texas bajo la amenaza de nuevas lluvias

Se espera que el presidente Donald Trump llegue este martes a Texas, horas antes de que la tormenta Harvey de un nuevo zarpazo. Sin embargo, no se espera que el mandatario visite Houston, donde los socorristas y voluntarios luchan por salvar a centenares de personas atrapadas por las inundaciones.

Trump hará escalas más al oeste, incluyendo la muy afectada Corpus Christi, donde informará sobre los esfuerzos para enfrentar las lluvias que asuelan el sureste del estado.

La oficina forense del condado de Harris, que incluye a Houston, confirmó seis muertos desde el domingo “potencialmente ligados al huracán Harvey”, elevando un balance previo de tres fallecidos.

“Somos una familia estadounidense”, dijo Trump el lunes, ansioso por presentarse como una figura galvanizadora al enfrentar el primer desastre natural de su polémica gestión.

HISTORIC rainfall in Houston, and all over Texas. Floods are unprecedented, and more rain coming. Spirit of the people is incredible.Thanks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017