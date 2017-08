Gobierno descarta decretar un estado de Sitio

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, descartó que Morales le pueda solicitar al Congreso la aprobación de un estado de Sitio en el país, para evitar que sigan las manifestaciones en su contra luego de que declaró persona “non grata” al comisionado Iván Velásquez.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, negó que el presidente le haya dado alguna “orden ilegal” en contra de los manifestantes.

Durante el gabinete me preguntó si había dado una orden ilegal al Ministerio de la Defensa y le respondí que no. Dijo que en esa línea se iba a mantener de no dar ninguna orden ilegal a este ministerio y demás instituciones de seguridad. No estemos pensando que se van a volcar las fuerzas de seguridad contra alguna manifestación o expresión pública”, dijo Mansilla.