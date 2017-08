Jimmy Morales en 2015: "La CICIG es una esperanza para sanear los problemas de Guatemala"

En julio de 2015, el entonces candidato presidencial Jimmy Morales, visitó la redacción de Publinews para participar en una dinámica llamada “Monólogo”, un segmento en el que se proveían de 5 tarjetas con temas de coyuntura nacional a los invitados, candidatos a la presidencia de la República.

Jimmy Morales escogió una de las tarjetas y el tema que le tocó fue “Jueves de CICIG“. Tuvo varios conceptos con respecto al mismo.

Con “me resta con decir que me alegra y me entristece el Jueves de CICIG”, inició su alocución Jimmy Morales.

Me alegra porque se han ventilado temas que Guatemala necesita saber, me entristece porque, efectivamente, que a ningún guatemalteco le va a gustar que esas cosas que se ventilan sean parte de nuestra realidad, pero ahora pedimos y suplicamos a todas las instancias involucradas, que lleguemos al final de los temas y que no solamente se queden en información, sino que lleguemos llegar a la finalización de todos los descubrimientos, hallazgos y acusaciones que se hacen”, indicó.