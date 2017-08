López Bonilla afirma que “abogados extranjeros” le pidieron que aceptara los hechos

Este jueves se realiza la continuación de la audiencia de extradición del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

En esta jornada, la defensa del exfuncionario tomó la palabra para expresar sus alegatos finales en el proceso.

Luis Mérida, abogado de López, agradeció al Tribunal por haber presentado a los testigos propuestos y escuchar sus testimonios.

Entre quienes acudieron a declarar están los exdirectores de la Policía Nacional Civil (PNC) Walter Cerón y Telémaco Pérez, quienes aseguraron que nunca recibieron órdenes de López para custodiar cargamentos de droga.

También acudieron como testigos otros exfuncionarios de la institución policial y del Ministerio de Gobernación.

López Bonilla es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. De acuerdo con el expediente del caso, esta persona supuestamente habría facilitado el trasiego de drogas por el territorio nacional para algunos grupos delictivos.

El exfuncionario señaló hoy ante el tribunal que abogados extranjeros lo contactaron en agosto de 2015 y “le pedían que aceptara los hechos”.

Además, el sindicado brindó declaraciones, en las cuales aseguró:”No he sido cobarde. Me sometí a una prueba de polígrafo y salí bien”.

Y añadió que hoy, como lo hizo antes, se sometería a una prueba de polígrafo.

