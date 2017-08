Aldana tiene información de que petición del presidente para remover a Velásquez no es solo un rumor

La fiscal general Thelma Aldana confirmó hoy que presentará su renuncia si en caso es removido de su cargo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

La jefa del Ministerio Público (MP) reveló ayer la existencia de un supuesto plan del Gobierno de Jimmy Morales para “expulsar” al comisionado del país.

La funcionaria detalló que desde hace algunos días se venía escuchando sobre el tema, por lo cual hizo “algunas verificaciones y efectivamente está la cita del presidente con el secretario general de las Naciones Unidas”, Antonio Guterres.

Según dijo, el encuentro está programado para el viernes a las 5 de la tarde. Este se llevaría a cabo en la sede central de la ONU, en Nueva York, y uno de los puntos a tratar incluye lo relacionado con Iván Velásquez y la CICIG, expuso Aldana.

Asimismo, al ser consultada en una entrevista en Emisoras Unidas, acerca de si está reaccionando al tema porque hay algo más que un rumor de que Morales pediría la salida de Velásquez, Aldana confirmó: “Sí, tengo esa información”.

Añadió que “lo correcto” hubiese sido que la persona encargada de comunicación de la Presidencia se pronunciara sobre el tema para poner en contexto a la población y aclarar si el viaje de Morales no es para pedir la remoción de Velásquez.

La entrevistada comentó que a diario se comunica con el jefe de la CICIG y que ya han hablado sobre el rumor de su posible salida.

La fiscal indicó que no tiene idea de qué podría motivar al mandatario a eventualmente hacer esa solicitud ante el secretario. “En principio yo podría pensar que está mal asesorado”, señaló.

Por aparte, Aldana recordó que el MP realiza una investigación con relación al presunto financiamiento electoral de varios partidos políticos en la campaña del 2015, entre estos el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Al ser consultada sobre si esa investigación podría haber influido para que Morales pueda solicitar el retiro de Velásquez, Aldana indicó que desconoce si es así.

Aldana publicó ayer en su cuenta de la red social Facebook un mensaje en el cual aseguró que si Iván Velásquez es removido, estaría presentando su renuncia al cargo de fiscal general a manera de “protesta”.

Hoy confirmó esa postura y dijo que “efectivamente” estaría presentando su dimisión, incluso si la CICIG continúa en el país, pero con otro comisionado.

“Renunciaría porque no me parece adecuado. No me parece correcto que se trate de remover al señor comisionado Iván Velásquez, puesto que hemos realizado un trabajo conjunto MP-CICIG de mucho esfuerzo. Tenemos casos importantes que estamos investigando”, aseguró.