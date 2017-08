Municipalidad retira ventas aledañas al San Juan de Dios y divide opiniones

A un día de perpetrado un ataque armado dentro de las instalaciones del Hospital Roosevelt continúan las acciones por procurar la seguridad de los hospitales nacionales.

La Municipalidad de Guatemala notificó a los vendedores que se ubican en los alrededores del Hospital General San Juan de Dios, ubicado en zona 1, y procedió a la limpieza de las calles.

Según indicó la comuna a través de sus redes sociales, el objetivo de dicha acción es liberar los ingresos y alrededores de las emergencias de dicho nosocomio.

Lee también: Presidente anuncia acciones tras ataque en hospital Roosevelt

Reacciones

El hecho generó reacciones entre los guatemaltecos, que criticaron la acción de la municipalidad.

“Cuándo no el los de la muni siempre molestando a la gente trabajadora”, expresó un usuario.

“Que bueno que están quitando las ventas de las cercanías del hospital, aunque me critiquen eso es nidero de ladrones que se esconden después de cometer sus fechorías, y que a mí no me digan que no porque los he visto, la gente llega con la necesidad de servicio médico y a los que les toca quedarse afuera les va mal, peor si es de noche, y se mantiene todo tan asqueroso, y no se porque pero los vagos y borrachos están en abundancia, además quiten a todo vendedor que se coloca en las calles, ya ni caminar se puede”, comenta una usuaria.

Lee también: Policía y Ejército resguardan seguridad en hospital Roosevelt