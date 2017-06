FOTOS. El incómodo abrazo entre Ivanka Trump y Marco Rubio se hace viral

Ivanka Trump y Marco Rubio se reunieron este martes en Washington para abordar, entre otros temas, la propuesta de ofrecer créditos a las parejas que tengan hijos. Sin embargo, el momento que captó la atención de los medios y de las redes sociales fue el saludo entre ambos.

En una fotografía tomada por Erica Werner, corresponsal de la agencia AP en el Congreso estadounidense, quedó plasmado el incómodo abrazo que Rubio intentó dar a Trump. El gesto no fue correspondido por la hija del presidente, quien permaneció inmutable y con los brazos rectos, mientras el senador de Florida la rodeaba con los suyos.

“Ivanka Trump llegando al Capitolio y recibida por el senador Rubio. Ella ahora se reunirá con legisladores para discutir temas de créditos“, escribió Werner en un tuit al que adjunto la foto.

Ivanka Trump arriving at the Capitol greeted by Sen Rubio. She's now meeting with lawmakers on child tax credit. pic.twitter.com/shhrD9kOnW

