Empresario José Luis Agüero confiesa pago de soborno a Rodrigo Arenas del MCN

El expresidente de la Cámara de la Construcción, José Luis Agüero, se presentó a declarar a la audiencia que se lleva por el caso Construcción y Corrupción en el Ministerio de Comunicaciones.

Durante 17 minutos, Agüero explicó, bajo juramento, que su empresa, Asfaltos de Guatemala, le pagó un soborno al exministro Alejandro Sinibaldi, a cambio de que el Ministerio de Comunicaciones le cancelará los Q55 millones de deuda de arrastre que mantenía con el Gobierno.

Además de que por ordenes de Sinibaldi le entregó Q500 mil, de Q1.5 millones, a Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Hunde a Arenas

En su declaración, Agüero recordó que Anelisse Herrera, asistente personal de Sinibaldi, capturada e involucrada en el caso, le llamó y le dijo que como parte del soborno le tenía que pagar una cantidad millonaria a Arenas.

Me dijo que su jefe le había dicho que me llamaría Rodrigo Arenas, del MCN, para que a su cuenta del 15 por ciento le diéramos Q1.5 millones en tres pagos. Recibí la llamada de Arenas y me pasó un recibo de Q500 mil y nosotros le pagamos ese dinero”.

Agregó: “Esa deuda de arrastre siempre fue un robo”.

¿Cómo se acordaron los sobornos?

A finales de enero del 2012, Agüero conoció a Sinibaldi en una actividad pública y fue cuando se intercambiaron sus números de teléfono. Meses después Sinibaldi lo llamó y lo citó en su oficina, en la zona 10 capitalina.

Llegué y pase a su escritorio. Él me habló de mi empresa y me dijo que le gustaría trabajar con nosotros. En ese lapso sacó un documento de su atache, me lo enseñó y me mostró toda la deuda que tenía el Gobierno”.

Agregó: “Me dijo que la única forma para saldar la deuda, Q55 millones, era a través de un reconocimiento y que había que pagar el 15 por ciento. Me quedé asustado y angustiado. Me tomó por sorpresa y me puso contra la raya. Acepté. Me dijo que iba a recibir instrucciones”.

Recordó que se le hicieron los primeros pagos a Asfaltos de Guatemala pero nadie se comunicaba con él.

En septiembre recibí una llamada del viceministro Víctor Corado quien me pidió que fuera a su oficina en la Torre Sur, del edificio Géminis. Cuando estuve con él me dijo que Sinibaldi ya tenía las indicaciones de los pagos y que me iban a hacer las facturas pero estas no se harían a nombre de Asfaltos de Guatemala”.

Añadió: “Yo pregunté por qué. Corado me respondió que no quería involucrar a mi empresa. Le di el nombre de una empresa que no estaba activa e hicimos los pagos. Él compró los giros a los bancos a nombre de tres empresas que me indicó, JR Construcciones, Corporación Premiere y Diseños y Desarrollos. En total fueron Q4.6 millones lo que se pagaron a las empresas de septiembre a diciembre”, declaró Agüero.

Teme por su vida

Antes de finalizar su declaración el expresidente de la Cámara de la Construcción aseguró que teme por su vida y la de su familia.