AUDIO. La NASA revela misteriosos 'silbidos' provenientes del espacio

“El espacio no está vacío ni es silencioso“, explicó la NASA en una nota en la que ha hecho públicas las grabaciones de los misteriosos sonidos producidos por ondas de plasma en el campo magnético que rodea la Tierra.

El fenómeno, que ha sido comparado por algunos con una especie de ‘silbido‘, fue grabado gracias a las sondas gemelas Van Allen.

En el texto compartido en su sitio web, la agencia espacial resalta que, “aunque (el espacio) técnicamente es un vacío, contiene partículas energéticas cargadas, gobernadas por campos magnéticos y eléctricos que pueden ser escuchadas. En regiones atadas con campos magnéticos, como el ambiente espacial que rodea nuestro planeta, las partículas son continuamente lanzadas hacia adelante y atrás por el movimiento de varias ondas electromagnéticas conocidas como ‘ondas de plasma’“.

In space, energetic charged particles are tossed to & fro, like a roaring ocean surf, creating a rhythmic cacophony: https://t.co/234S3CH4z4 pic.twitter.com/eePbfnDxOU

— NASA (@NASA) July 17, 2017