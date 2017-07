La NASA descubre una mancha solar más grande que la Tierra

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA (SDO), de la NASA, llevó a cabo esta semana un impresionante descubrimiento relacionado con el Sol.

Los investigadores captaron un nuevo grupo de manchas solares que “está creciendo rápidamente“.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, se trata de la primera mancha que presenta la superficie de la estrella tras dos días sin que apareciera ninguna y, de momento, es la única que tiene.

En un video en time-lapse, grabado entre el 5 y 7 de julio y compartido en Twitter (@NASA), se aprecia cómo el grupo de gigantescas manchas se desplaza y crece poco a poco.

Our @NASASun observing satellite captured a sunspot on video between July 5-11, as it rotated into view. Take a look https://t.co/GHB506PKWQ pic.twitter.com/ZuGCo7J2nI

— NASA (@NASA) July 12, 2017