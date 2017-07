YouTube sufre una falla global y los usuarios responden con memes

Desde tempranas horas del lunes, usuarios de redes sociales han reportado dificultades para ver videos en YouTube. El sitio, el más grande de su tipo, desplegaba el mensaje “500 internal server error” cuando los internautas trataban de reproducir contenido.

El error también se presentaba cuando los usuarios trataban de subir archivos o ingresar a sus propios canales.

Según medios internacionales, se trata de la segunda falla que sufre la plataforma en horas recientes. Esta habría afectado varias ciudades como Londres, Berlín, Múnich, Viena y varias regiones de Latinoamérica.

Algunos usuarios reportaron que el problema parecía solucionarse al cerrar la sesión y abrirla nuevamente, pero muchos tenían dificultades para incluso ingresar al sitio.

Tras percatarse de la falla, los internautas respondieron con el hashtag ‘#YouTubeDOWN‘ y desahogaron su frustración compartiendo memes en las redes sociales, especialmente en Twitter.

Se han puesto serios en @YouTube con eso de eliminar a los bots

En demasía #YouTubeDOWN pic.twitter.com/zD2y1vz2Id — Corthès (@Juegos_Perdidos) July 17, 2017

#YouTubeDOWN Han sido 5 minutos (para mí) de desesperación (en verdad no JAJAJA) — S3rpu (@s3rpu) July 17, 2017

@YouTubeEspanol te has hecho daño en tu caidita?? Necesitas mercromina??? 🤣🤣🤣 #YouTubeDOWN — WaJapen (@SuperCharly81) July 17, 2017

#YouTubeDOWN I talked to my wife for a while….

She is a really a nice person…. pic.twitter.com/4EaLt8TC4c — The invisible man (@invisibleman_17) July 17, 2017

Is everybody's channel as it should be once again!? Let's hope so ! #YouTube #YouTubeDOWN pic.twitter.com/6QZ7PYXVF6 — YouTube Forum (@TheYTForum) July 17, 2017

#YouTubeDOWN 😱😱😱 The end is nigh my dear friends. People are revolting!

Gonvernments collapse! Get in the bunker! pic.twitter.com/IixMhVXvgM — Fry (@Simproved) July 17, 2017

Podremos ver videos de YouTube en WhatsApp

La app de mensajería se actualiza con nuevas funciones. Una de ellas permitirá a los usuarios abrir enlaces web de manera interna mediante pestañas de Chrome, sin tener que salir de la aplicación y abrir un navegador. Y lo mismo ocurrirá con YouTube.

Foto: AFP

Esto quiere decir que al abrir el enlace de YouTube dentro de un chat de WhatsApp, el vídeo aparecerá por encima del texto como una ventana flotante y sin ocupar toda la pantalla. El usuario podrá expandirlo para verlo a pantalla completa, reducir su tamaño e incluso esconderlo para seguir chateando con el contacto, pero manteniendo su reproducción en un segundo plano para poder escucharlo. El video sin embargo se cerrará al cambiar de ventana de conversación.

De momento, se sabe que esta nueva función estará disponible solo para usuarios de iOS y será compatible con el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Esto, debido al gran tamaño de sus pantallas, explica el apartado tecnológico de diario AS. La versión para Android llegaría próximamente.