Llega la canción que destronó en visitas el "Gangnam Style" en Youtube

Por cinco años, Gangnam Style se mantuvo en el trono. El tema del surcoerano PSY fue un éxito mundial que lanzó en 2012.

El intérprete saboreó la fama por mucho tiempo; sin embargo, su reinado como el video más visto en YouTube llegó a su fin.

El video “See You Again” de Wiz Khalifa con Charlie Puth lo reemplazó del primer puesto.

Lo superó con dos millones 904 mil de reproducciones por encina dos millones 296 mil que tenía el pegajoso tema del cantante.

En homenaje a Paul Walker

La canción fue presentada al final de la película de acción “Fast and Furious 7” de 2015, para recordar a la estrella de la película que murió en un accidente de coche antes del estreno.

“Estoy muy emocionado y agradecido a todos los que apoyaron la canción y el video en YouTube, y feliz de inspirar e impactar tantas vidas”, dijo el rapero Khalifa

Otros videos que se acercan

“Sorry”, de Justin Bieber en la tercera posición (dos millones 638 mil)

“Uptown Funk”, de Mark Ronson y Bruno Mars cuarto lugar (dos millones 552 mil)

“Despacito”, quinto puesto (dos millones 510 mil)