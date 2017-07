Por esta razón Baldetti le llamaba “ron ron” a Sinibaldi

Antes de que Alejandro Sinibaldi renunciará como ministro de Comunicaciones participó junto al exbinomio presidencial en una actividad que realizó el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) en el marco del Día internacional de la Juventud.

En esa oportunidad Baldetti presentó a los funcionarios de Conjuve y a Sinibaldi, a quien obligó a levantarse del lugar en donde estaba sentado, lo llamó al escenario, lo abrazó, dio una vuelta con él y dijo:

Miren, este no está tan joven, la verdad. Pero, ¿Está fisiquin o no? ¿Está fisiquin o no está fisiquin?”.