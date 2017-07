Fiscal venezolana se aferra a su cargo y desconocerá al TSJ

En entrevista con la emisora Radio Con Vos, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este martes que se mantendrá en su cargo “para defender la democracia” y que desconocerá toda decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre su eventual destitución.

La fiscal venezolana calificó de “ilegítimos” a los magistrados que tienen a cargo su proceso y aseguró que desconocerá “cualquier decisión” que tome ese tribunal.

La fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional en Venezuela, está enfrentando un proceso por parte TSJ de su país.

Lee también: VIDEO. Reaparece el piloto que atacó el Tribunal Supremo de Venezuela

Ortega denunció como “una ruptura del orden constitucional” la luego revertida decisión a fines de marzo del TSJ de asumir las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición al chavismo.

“Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa“.