Secretaría de Bienestar Social rechaza que se les dé comida en mal estado a internos de Las Gaviotas

“Es una situación lamentable la que estamos viviendo”, expresó Cándida Rabanales, titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) con relación al motín ocurrido ayer en el centro correccional Las Gaviotas, ubicado en la zona 13, y el hallazgo de tres adolescentes fallecidos en ese lugar.

A criterio de la funcionaria, la problemática que existe en los centros de menores es algo heredado desde años atrás, y la situación se agrava por el tema del hacinamiento.

Las Gaviotas alberga a aproximadamente 500 internos; pese a que su capacidad es para 200 personas.

En ese contexto Rabanales consideró que “esto (el motín) es algo que como población guatemalteca sabíamos que en cualquier momento podía suceder”.

Detalló que para darle solución al tema son necesarios dos factores:

Contar con infraestructura adecuada

Establecer un nuevo modelo de gestión

Acerca del primero de los aspectos mencionados, Rabanales detalló que dentro de su planificación se incluye utilizar el edificio en donde funcionaba el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, para albergar a menores en conflicto con la ley penal.

Añadió que tras el cierre de ese hogar para menores se inició un proceso, el cual “no es sencillo” y continúa en desarrollo. Se trata de trámites administrativos y jurídicos, los cuales intentarán agilizar mucho más para tener pronto el espacio, indicó.

En tanto, se refirió a que la Secretaría trabaja en proyectos de reinserción y resocialización para los menores, así como en emprendedurismo para que cuando cumplan sus sanciones los internos puedan salir y trabajar. “Se trata de prepararlos con un plan de vida”, dijo.

“Es un modelo más completo, pero requiere de espacios adecuados para garantizar la seguridad de los internos y el personal que se encargará de ellos”, expresó Rabanales.

Comida es “de alta calidad”

La titular de la SBS se refirió además a las peticiones que realizaban ayer los internos de Las Gaviotas, entre las cuales se mencionaba: tener visitas conyugales, no utilizar uniforme, que no se les recorte el cabello y no recibir comida en mal estado.

Rabanales indicó que el tema de las visitas conyugales es una situación complicada, debido a que se trata de menores de edad.

En cuanto al uniforme dijo que las reglas de las Naciones Unidas señala que para la protección de adolescentes en conflicto con la ley se les deben brindar prendas adecuadas de vestir para mantener una salud adecuada. A su criterio, el vestuario que usan actualmente no es “malo” y por seguridad para ellos y las otras personas deben continuar utilizándolo.

Por aparte, Rabanales rechazó los señalamientos que hicieron los internos sobre que se les dan alimentos en mal estado, pues aseguró que se ha realizado el monitoreo correspondiente y se cuanta con informes y fotografías sobre cómo es realmente.

“Tiene una alta calidad realmente la comida que está teniendo”, afirmó.

Como ejemplo citó que en el desayuno se les da atol, frijoles, huevos, arroz, pan dulce y pirujos, e incluso “leche deslactosada”. Mientras que en la cena se les da arroz chino, frijoles fritos, francés, café y gelatina de uva.

Aseguró que hoy se brindará una conferencia de prensa en donde se mostrarán las fotografías de la alimentación y se hablará sobre lo acontecido ayer.

Acciones al asumir el cargo

Rabanales explicó que cuando asumió como titular de la SBS se hizo un cambio de empresa que brinda alimentación, debido a que ya estaba por vencerse el contrato del proveedor anterior. La actual se llama Delicias Orientales, indicó.

Por aparte, mencionó que encontró una situación en el centro correccional Gorriones, pues los internos no contaban con sanitarios y debían utilizar una cubeta.

“Actualmente se están construyendo sanitarios en ese lugar y esperamos terminarlos a más tardar la otra semana”, indicó.

Finalmente, dio a conocer que se están revisando los protocolos actuales y poniéndose en práctica otros nuevos; aunque afirmó que existen procesos burocráticos y sobrepoblación que hace que el manejo de la situación sea más difícil.