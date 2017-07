El desgarrador video que publicó el novio de la joven asesinada en Xela

Este 1 de julio era el día que tanto esperaba Érick Lancerio. En esta fecha le propondría matrimonio a su novia Gabriela “Gaby” Barrios, de 26 años.

Su propuesta se vio frustrada. Su novia Gaby fue asesinada y hallada muerta en febrero pasado a la orilla del río Samalá, en Cantel, Quetzaltenango.

Hoy cumplirían tres años de novios y asegura que sería el segundo día más feliz de sus vidas.

Para recordar a Gaby en la fecha que se supone sería especial, Lancerio elaboró un video con fotografías con los momentos únicos y especiales que vivió junto a su novia.

En el video titulado: “Hoy era el día”, el joven asegura, con su melancólica voz, que solo los recuerdos de su amada lo mantienen vivo.

Hoy no estás conmigo, me encuentro solo, con un gran dolor en el corazón. Deseando con todas mis fuerzas tenerte entre mis brazos, solo los recuerdos me mantienen vivo”, dice el video que subió Lancerio.