Anonymous revela que la NASA está a punto de hacer un inquietante anuncio

¿Estamos cerca de finalmente conocer uno de los mayores secretos del universo? Para el grupo de ciberactivistas Anonymous, la NASA estaría a punto de revelar la verdad sobre el misterio de la vida extraterrestre.

Según la organización, la agencia espacial estadounidense tiene preparado un inquietante anuncio relacionado con el descubrimiento de vida inteligente en otros planetas, y este podría darse más pronto de lo que imaginamos.

La afirmación de Anonymous se basa en las supuestas declaraciones del profesor Thomas Zurbuchen, administrador asociado del Directorio de Misión Científica de la NASA, quien durante la última reunión del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología habría insinuado la existencia de vida fuera de la Tierra.

“La NASA dice que los alienígenas están por llegar“, escribió por su parte Anonymous en su sitio web. “Es muy probable que muchos otros planetas en todo el universo albergaran vida inteligente mucho antes que la Tierra“, agrega.

La organización también publicó un video en YouTube respaldando su información.

La supuesta filtración de Anonymous sala a la luz solo días después de que el equipo del telescopio espacial Kepler, de la NASA, presentara un catálogo de 219 candidatos a exoplanetas, de los cuales diez poseerían características necesarias para albergar vida.

Los científicos indicaron que los entes descubiertos tienen un tamaño similar al de la Tierra y están en la órbita alrededor de la zona habitable de su estrella, lo que permite que el agua líquida se acumule en su superficie en vez de congelarse.

#ICYMI: Earlier, we identified 219 potential new worlds from @NASAKepler data, ten of which are near-Earth size: https://t.co/Lh0O09jc0G pic.twitter.com/1bEFpXcrBy

— NASA (@NASA) June 20, 2017