Científicos: Existe una civilización extraterrestre en nuestra galaxia

Un equipo de astrónomos de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, llevó a cabo un polémico estudio para determinar las probabilidades de existencia de vida extraterrestre.

Las conclusiones a las que llegaron los científicos fueron, sin duda, sorprendentes. Y es que, según la investigación (basada en la fórmula de Drake y la paradoja de Fermi) existe por lo menos una civilización extraterrestre inteligente en nuestra galaxia.

Luis A. Anchordoqui, Susanna Weber y Jorge F. Soriano, responsables del estudio, puntualizaron que es necesario tener en cuenta que no todos los planetas habitables pueden albergar vida inteligente, y que el tiempo promedio de existencia de estas hipotéticas civilizaciones puede variar.

Los astrónomos señalaron desastres galácticos como explosiones de rayos gamma y estallidos de supernovas como posibles causas de extinción para la vida extraterrestre.

Los resultados, publicados en el sitio arXiv.org, sugieren que en la Vía Láctea existe al menos una civilización capaz de ponerse en contacto con la Tierra empleando sus propios medios. No obstante, explican que el hecho de que el porcentaje sea extremadamente pequeño (0.5 %) en comparación al número total del Universo, complica significativamente su búsqueda.

Para los científicos, citados por el portal RT, buscar pistas que lleven al descubrimiento de otras civilizaciones solo será posible en el futuro, cuando se haya encontrado un mayor número de planetas similares a la Tierra.

El equipo del telescopio espacial Kepler, de la NASA, presentó esta semana un catálogo de 219 candidatos a exoplanetas, de los cuales 10 poseen las características necesarias para albergar vida.

Los científicos indicaron que los planetas descubiertos tienen un tamaño similar al de la Tierra y están en la órbita alrededor de la zona habitable de su estrella, lo que permite que el agua líquida se acumule en su superficie en vez de congelarse.

Un total de 4 mil 34 candidatos a planetas han sido detectados por Kepler, de los cuales 2 mil 335 han sido confirmados por otros telescopios como exoplanetas. De los 50 candidatos de la zona habitable que tienen un tamaño similar al de la Tierra, más de 30 han sido verificados.

#ICYMI: Earlier, we identified 219 potential new worlds from @NASAKepler data, ten of which are near-Earth size: https://t.co/Lh0O09jc0G pic.twitter.com/1bEFpXcrBy

— NASA (@NASA) June 20, 2017