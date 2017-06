Abogado de Baldetti va a prisión por la fuga de “la Patrona”

La Fiscalía detalló que el defensor Benjamín Estrada escondió a la secuestradora Marixa Lemus en un compartimiento de un picop oscuro para escapar de la cárcel militar Mariscal Zavala. También fueron detenidos María Salazar y Carlos Monroy. El hijo de la sindicada y una de sus amigas están prófugos.

La sorprendente fuga de la secuestradora Marixa Ethelinda Lemus Pérez, alias “la Patrona”, se planificó con dos meses de antelación. El abogado Benjamín Antonio Estrada Zaldaña fue detenido por haberla ocultado en el compartimiento de un picop la noche del 10 de mayo de 2017.

Junto con Estrada, quien defiende a la encarcelada exvicepresidenta Roxana Baldetti, fueron detenidos María Elena Salazar Erazo y Carlos Federico Monroy Salazar, amigos de la sindicada.

Están prófugos Álvaro Alfonso Mejía Lemus, hijo de “la Patrona”, y Karen Dalina Tánchez Sagastume Salazar, quien le administra un salón de belleza a la secuestradora en Barberena, Santa Rosa.

El escape

Salazar y Monroy visitaron a Lemus en la prisión militar Mariscal Zavala. “Se presume que realizaron los preparativos”, mencionó Mayra Véliz, secretaria del Ministerio Público (MP). El abogado Estrada, quien fue docente universitario, la visitó 9 veces durante marzo, 26 en abril y 12 en mayo. El día de la fuga llegó en 7 oportunidades.

“Estrada llevó alimentos a los guardias y acudió en repetidas ocasiones para ganarse su confianza”, explicó Ana Guzmán, subsecretaria del MP. “Las revisiones de los militares fueron ligeras”, añadió.

La secuestradora se escondió en un compartimiento oculto en un picop y el abogado Estrada la sacó de la prisión a las 22:38 horas. Luego condujo hasta el kilómetro 35 de la carretera a El Salvador donde la entregó a su hijo Álvaro, quien la ayudó a pasar la frontera.

Secuestradora “tenía” relación con el abogado

“Voy a enfrentar el proceso” fue lo único que mencionó Benjamín Estrada al ser llevado a la Torre de Tribunales por haber ayudado a la secuestradora Marixa Lemus a escapar de la cárcel. Aunque no lo confirmó, se supo que mantenía una relación sentimental con “la Patrona”. El subcomisario Armín López explicó que “se sabía de algún noviazgo entre ambos. No se confirmó pero le realizaba visitas frecuentes y no era su cliente directo”, explicó. Lemus purga una condena de 94 años de prisión. Luego de haber escapado fue recapturada el 25 de mayo de 2017 en El Salvador y expulsada vía aérea.