VIDEO. Explosión frente a jardín de niños en China deja varios muertos

La explosión, ocurrida frente al jardín de niños ubicado en el este de China, cobró la vida de al menos a 7 personas y dejó más de 60 heridos, de los cuales 9 se encontrarían en estado crítico, informó la municipalidad de Xuzhou.

Por su parte, la Policía de Fengxian indicó que se abrió una investigación sobre las causas del incidente. El hecho ocurrió en la provincia de Jiangsu, a unos 600 kilómetros al sur de Pekín.

Imágenes publicadas por medios locales mostraban los momentos posteriores a la explosión. Se observaban numerosos niños y mujeres sentados y acostados en el suelo, algunos cubiertos de sangre y con la ropa desgarrada.

#Update : Multiple wounded, including children, in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/GpcbLpyvW0

“A las 5 de la tarde escuchamos un estallido y pensamos que había sido una explosión de gas en un puesto de comida cercano”, dijo un comerciante al diario local Sohu. “Muchas personas podrían haber muerto“, agregó.

No estaba claro si se trató de un accidente o de un ataque deliberado. El medio local Xiandaikuaibao citó a un testigo que dijo que había estallado una botella de aceite para cocinar.

#Update: At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/PD1CJcOoda

