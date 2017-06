Caso Hogar Seguro: Antejuicio contra jueza Rocío Murillo es remitido a la CSJ

Carlos Guerra, titular del Juzgado Cuarto Penal, dio a conocer que este miércoles fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente de antejuicio contra de la jueza de Paz del municipio de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez.

El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio contra la togada el pasado 12 de junio por la posible comisión de actos ilícitos. Esto en seguimiento al caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Juez Carlos Guerra remitió el antejuicio en contra de la jueza Rocío Murillo al @OJGuatemala #HogarSeguro @PublinewsGT pic.twitter.com/ZrFdSixxv1 — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) June 21, 2017

El ente investigador considera que Murillo pudo incurrir en los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y la denegación de justicia.

Esto “en virtud de encontrarse inconsistencias en la práctica de la exhibición personal a favor de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban” en el referido centro, según el MP.

Guerra explicó que hoy, a través de Juzgado de Paz de Fraijanes, se le notificó a Murillo sobre la querella penal presentada en su contra, ya que por ser funcionaria judicial tiene derecho de antejuicio.

Tras la notificación, el expediente regresó al despacho y posteriormente fue remitido a la CSJ “para que la corte en un plazo de tres días pueda nombrar un juez pesquisidor que esté a cargo de la investigación de los hechos que se le señalan a la juzgadora”, explicó Guerra.

Antecedentes

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentó el 7 de marzo de este año ante el Juzgado de Paz de Turno de Guatemala un recurso de exhibición personal a favor de los menores internos en el Hogar Seguro.

Se nombró como juez ejecutor a Murillo para que se constituyera “inmediatamente” al centro, informó el MP.

Sin embargo, la juzgadora no practicó la exhibición y presentó un informe indicando que por su seguridad no pudo ingresar al Hogar, ya que no se había tomado el control del lugar después de que los adolescentes se fugaron y fueron reconcentrados por la Policía Nacional Civil en las afueras del refugio.