Ivanka Trump envía mensaje a víctimas de atentado en Londres

“Enviando amor y oraciones a las víctimas de #FinsburyPark en Londres. Debemos estar unidos contra el odio y extremismo en todas sus feas formas“, escribió Ivanka Trump, hija y consejera del mandatario estadounidense, a través de su cuenta de Twitter (@IvankaTrump).

Sending love and prayers to the victims in #FinsburyPark London. We must stand united against hatred and extremism in all it's ugly forms.

Ivanka también compartió un extracto del libro “El Alquimista“, del escritor brasileño Paulo Coelho”, en el que recuerda que “está en nosotros el poder para construir puentes“.

"When I read about clashes around the world — political clashes, economic clashes, cultural clashes — I am reminded…

En previos atentados, el presidente Donald Trump ha utilizado las redes sociales para defender su política sobre las restricciones de viajes a Estados Unidos a personas de países con mayoría musulmana.

Durante la noche del domingo, una furgoneta arrolló intencionalmente a fieles musulmanes cerca de una mezquita en Londres, dejando una persona muerta y otras diez heridas. Se trata del segundo ataque terrorista perpetrado este mes en la capital británica.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, condenó el incidente y lo calificó e “repugnante”, diciendo que la determinación de su país a luchar contra “el extremismo y el odio (…) debe ser la misma, sea quien sea el responsable“.

La funcionaria británica también compartió en su cuenta oficial de Twitter (@theresa_may) un video de un discurso, afirmando que los valores que definen al Reino Unido “prevalecerán“.

London is diverse, welcoming, vibrant and compassionate. These are the values that define us. These are the values that will prevail. pic.twitter.com/Z5uD0oWYQd

— Theresa May (@theresa_may) June 19, 2017