Trump defiende su presidencia y denuncia una "cacería de brujas"

“El programa ‘Devolver la grandeza a Estados Unidos’ va muy bien a pesar de que se distrae la atención con la cacería de brujas“, escribió en Twitter el presidente Donald Trump, quien por primera vez pasa un fin de semana en Camp David, residencia oficial de vacaciones de los presidentes de Estados Unidos, acompañado de su familia.

The MAKE AMERICA GREAT AGAIN agenda is doing very well despite the distraction of the Witch Hunt. Many new jobs, high business enthusiasm,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2017

“Muchos nuevos empleos, elevado entusiasmo de las empresas“, agregó, incluyendo asimismo entre lo que considera uno de sus aciertos la designación en la Corte Suprema del juez conservador Neil Gorsuch.

“Infraestructura, salud y reducción de impuestos en curso“, añadió.

…massive regulation cuts, 36 new legislative bills signed, great new S.C.Justice, and Infrastructure, Healthcare and Tax Cuts in works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2017

El viernes, Trump ya había arremetido en la red social contra el departamento de Justicia a propósito de la investigación sobre el caso ruso. En un tuit ambiguo, dio crédito a lo que hasta entonces solo fuentes anónimas habían dicho a los medios: el investigador especial Robert Mueller investiga una posible obstrucción a la justicia por parte del presidente estadounidense en ese caso.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

Según un miembro de su equipo de defensa, Trump se basó en un artículo del Washington Post que hacía referencia a la ampliación de la investigación al presidente por una posible obstrucción a la justicia, pero en el tuit no confirmaba que él mismo fuera objeto de la pesquisa.

Trump está acusado de haber despedido al director del FBI, James Comey, debido a que este último se negó a excluir a su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, de la investigación sobre la injerencia de Rusia en la elección presidencial de 2016 y una posible colusión entre el entorno de Trump y altos funcionarios rusos.