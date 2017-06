Jimmy Morales: "Lo que logro percibir como gran diferencia es que ahora se habla de seguridad"

El presidente Jimmy Morales aseguró que durante su participación en la cumbre de alto nivel con Estados Unidos se hablaron de “varios temas importantes como el nuevo enfoque hacia el Plan de la Alianza para la Prosperidad”.

¿Cómo evalúa las jornadas en la “Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica”?

Muy intensas. Tuvimos reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly. También tuvimos el encuentro bilateral con el vicepresidente Mike Pence. Se hablaron varios temas importantes como el nuevo enfoque hacia el Plan de la Alianza para la Prosperidad.

Menciona un nuevo enfoque, ¿a qué se refiere?

Lo que logro percibir como gran diferencia es que ahora se habla de seguridad. El segundo componente importante es la participación de México, de una manera presente y directa. Creo que eso ahora hace más grande la región porque ya están los tres países del triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), México más Estados Unidos.

¿Cómo estuvo su reunión con Pence? ¿Qué propuesta le llevó?

Le agradecí públicamente que no haya habido deportaciones masivas de guatemaltecos. Eso se agradece, porque se está cumpliendo el ofrecimiento que nos hizo el secretario Kelly cuando visitó el país. Hasta cierto punto esto le puede dar tranquilidad a los connacionales que residen en EE. UU. Segundo, hablamos de la participación protagónica que tiene Guatemala en la lucha contra el narcotráfico, un tema que afecta directamente a Estados Unidos y a la región. También discutimos sobre la lucha contra el terrorismo y reconocieron nuestro liderazgo en la lucha contra la corrupción.

En cuanto a la seguridad, ¿han tenido acercamientos con autoridades de Estados Unidos sobre cómo buscan impulsar esta temática? ¿Militarización?

No se ha hablado nada a ese respecto. Si ha habido algunos analistas que han planteado esa posibilidad; sin embargo, si se quisiera hacer algo así en Guatemala tendrían que revisarse los temas legales y constitucionales. En todo caso, creo que no es una decisión que se pueda tomar de primas a primeras. Lo más importante es que nunca se ha mencionado y no ha sido ni siquiera una insinuación.

¿Coinciden Guatemala, El Salvador y Honduras en que hay que apostarle al desarrollo para reducir el flujo de la migración irregular?

Definitivamente todos pensamos que, si una persona tiene estabilidad laboral, garantía de seguridad y su núcleo familiar está bastante integrado, va a disminuir sus posibilidades de una migración. Creemos que si se logran vincular estos tres temas la posibilidad de la migración será bastante menor.

Caja de datos

Una entrevista que lo incomodó

El periodista Jorge Ramos, de “Univisión”, entrevistó al presidente. Durante la conversación el mandatario se vio acalorado. “Si en caso la justicia de Guatemala cree que debería suceder y romper ciertos órdenes constitucionales o ciertos órdenes democráticos, por supuesto”, afirmó sobre el antejuicio en su contra. “Mire, tal vez todo eso es parte de lo que se ha vivido en el país. Una corrupción que de una u de otra forma en Latinoamérica, Guatemala y muchas partes del mundo en determinado momento se han considerado como normales”, expuso cuando se le consultó sobre el caso judicial de su hijo y su hermano.